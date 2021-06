(AGENPARL) – mer 30 giugno 2021 COVID: NISSOLI (FI ),“BENE LETTERA A DI MAIO PER ABOLIZIONE DEL TRAVEL BAN USA”

“Un gruppo di cittadini italiani che lavorano in USA ha scritto una lettera appello al Ministro Di Maio e raccolto circa 1300 firme per chiedere l’eliminazione del Travel Ban in modo da permettere agli italiani che lavorano negli Stati Uniti di poter viaggiare liberamente tra Italia e USA. Attualmente le misure restrittive USA emanate all’inizio della pandemia, ancora non lo consentono. Una lettera che faccio anche mia e che ho inoltrato al Ministro Di Maio chiedendo anche io, ancora una volta, un impegno diplomatico verso il Governo USA per arrivare all’eliminazione di queste restrizioni ai viaggi che, date le condizioni pandemiche, non sono più accettabili. I nostri connazionali vogliono tornare al loro lavoro e alla loro famiglia.”Lo ha dichiarato Fucsia Fitzgerald Nissoli, deputata di Forza Italia eletta in Nord e Centro America.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this