(AGENPARL) – mer 24 novembre 2021 Covid, Musumeci: «Bene Cdm, nuove misure in linea con quelle del mio governo»

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci esprime apprezzamento per l’impianto del decreto legge varato dal governo nazionale in merito alle nuove misure di prevenzione nella lotta al Covid.

«Un provvedimento – sottolinea Musumeci – che trova la condivisione delle Regioni italiane e che, soprattutto, introduce alcuni elementi sull’obbligatorietà del vaccino e sull’uso delle mascherine all’aperto, che sono assolutamente in linea con la posizione fin qui tenuta dal governo regionale».fdp

