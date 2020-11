(AGENPARL) – dom 01 novembre 2020 COVID: MULE’, “NO A CABINA DI REGIA DI UN FILM GIÀ SCRITTO”

“Le parole del presidente Berlusconi chiariscono lo spirito e la concretezza che guidano l’azione politica di Forza Italia e del centrodestra: il governo ha sbagliato nella gestione dell’emergenza Covid sia a non condividere il peso delle scelte con l’opposizione, sia nel sottovalutare l’emergenza economica che si sta trasformando giorno dopo giorno in emergenza sociale. La decisione del premier Conte, avallata comunque dalla sua maggioranza, di rivolgere su se stesso tutti i riflettori si è trasformata in un’arma a doppio taglio che ora etichetta le responsabilità in maniera indiscutibile. Responsabilità che non possono essere scaricate e distribuite su chi non ha partecipato in alcun modo (per volontà altrui) al processo decisionale. Per dirla in altre parole, non si entra in una cabina di regia di un film già scritto nel quale il regista, che è il premier Conte, vuole soltanto condividere il finale. Forza Italia c’è e c’è sempre stata: per questo domani lo aspettiamo in Parlamento, unica sede istituzionale dove deve avvenire un leale e proficuo confronto con le opposizioni. Non vogliamo etichette né poltrone, vogliamo solo aiutare il Paese.” Lo dichiara in una nota Giorgio Mule ‘, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.

—

