Covid: Morani (Pd), su green pass Acquaroli ci ripensa, occasione persa per la Regione

“Il presidente Acquaroli e la sua maggioranza continuano a perseguire la loro ormai cronica ambiguità in tema di vaccini e di green pass. Ancora ieri Acquaroli insisteva sulla libertà di scelta in tema di vaccinazioni e oggi, forse perché preoccupato dei possibili rimproveri di Giorgia Meloni e del suo alleato Matteo Salvini, costringe l’assemblea a fare marcia indietro sull’adozione del Green pass per accedere in consiglio regionale. Una scelta che avrebbe potuto fare delle Marche una Regione capace di dare l’esempio nelle misure di contrasto al covid. Ma tant’è. Più conveniente lisciare il pelo a ai contrari e dubbiosi e non rischiare di deludere i capi”. Lo dichiara la deputata democratica Alessia Morani.

Roma, 9 settembre 2021

