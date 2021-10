(AGENPARL) – ven 22 ottobre 2021 COVID, MELONI: GOVERNO NON POTENZIA MEZZI PUBBLICI. E CON GREEN PASS SU LAVORO AUMENTANO AFFOLLAMENTI

«Non solo il governo non ha potenziato in alcun modo i mezzi pubblici, che continuano a essere i luoghi con più assembramenti e facilità di contagio, ma con l’imposizione del Green Pass sul lavoro ha anche provocato la reazione opposta, facendo saltare corse e aumentando gli affollamenti su mezzi già stracolmi. Stanno creando delle bombe sociali, massacrando il settore socio-economico già in ginocchio, schierando i cittadini gli uni contro gli altri e il tutto senza avere alcuna contezza di ciò che fanno. Siamo oltre il paradosso».

