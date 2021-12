(AGENPARL) – mar 14 dicembre 2021 COVID, MELONI: FDI VOTERÀ CONTRO ASSURDA PROROGA STATO DI EMERGENZA

“Nonostante l’alta adesione alla campagna vaccinale, le terapie intensive e le ospedalizzazioni sotto controllo, il green pass e il super green pass, il Governo decide di prorogare lo stato di emergenza addirittura oltre a quanto previsto dalla legge. In effetti uno stato di emergenza c’è, ed è inutile continuare a nasconderlo: quello di tenere insieme una maggioranza che ha dentro tutto e il contrario di tutto. Ma non è più tollerabile scaricare sugli italiani questo gioco, per questo voteremo fermamente no a questa assurda proroga”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Roma, 14 dicembre 2021

