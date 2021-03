(AGENPARL) – sab 13 marzo 2021 *COVID, MELONI: FDI CONTINUA A CHIEDERE RISPETTO E RISPOSTE PER IL MONDO

DELLO SPORT*

«Fratelli d’Italia continua a chiedere rispetto per lo sport. Parliamo di

un mondo che arriva a generare circa il 4% del PIL ma che ora è in

ginocchio: un milione di posti di lavoro in pericolo, migliaia di realtà

associative allo stremo e tante altre che hanno dovuto già chiudere. E chi

resiste lo fa nell’indifferenza dello Stato e di aiuti che o non sono mai

arrivati o che si sono rivelati insufficienti. Ed è grave, e FdI lo ha

denunciato subito, che il nuovo Governo abbia cancellato il Ministero dello

Sport e che solo ieri di fatto sia stata affidata la delega ad un

sottosegretario. In questo quadro, non aiuta neanche la confusa e

incompiuta riforma dello sport, di cui abbiamo ampiamente denunciato i

limiti e gli errori».

Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un video

messaggio di saluto all’assemblea nazionale dell’Ente di promozione

sportiva Opes, Organizzazione Per l’Educazione allo Sport.

«Fratelli d’Italia si è battuta in Parlamento per chiedere che palestre,

piscine, scuole di danza potessero riaprire almeno nelle zone gialle e nel

rispetto dei protocolli di sicurezza, per chiedere che lo sport avesse

l’attenzione che merita – ha spiegato Meloni -. L’emendamento di FdI

all’ultimo decreto Covid purtroppo è stato bocciato: ancora una volta il

Governo, seppur cambia con la sua nuova maggioranza che lo sostiene, ha

deciso di scaricare su questa realtà le sue responsabilità. Si è scelta

ancora una volta la strada più semplice: chiudere per settori invece di

prendersi la responsabilità di predisporre dei protocolli e lavorare per

garantirne il rispetto. Su questi temi noi ci saremo sempre e non faremo

mai mancare il nostro contributo, ad ogni livello».

«Oggi Opes rappresenta un modello di terzo settore innovativo, che

valorizza il mondo delle associazioni in tutte le loro sfaccettature e

specificità e che ricopre un ruolo strategico per la nostra Nazione: voi

riuscite ad arrivare dove lo Stato e le Istituzioni spesso non riescono. E

a diffondere lì quei valori che costituiscono il perno sul quale si fonda

la nostra identità. Non dimentico le immagini dei vostri volontari che, in

questa emergenza, hanno teso la loro mano a chi era più in difficoltà,

hanno organizzato la consegna di pacchi alimentari e hanno attivato

sportelli di ascolto psicologico per aiutare il prossimo. Mi avete

commosso, ci avete commosso. Per questo l’Italia deve ringraziarvi»,

conclude il leader di FdI.

Roma, 13 marzo 2021

