(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 COVID, MELONI: DATI SU VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA DANNO RAGIONE A FDI,

SIAMO STATI I PRIMI A CHIEDERE AI GOVERNO CONTE E DRAGHI INTERVENTO STRUTTURALE

«La ventilazione meccanica controllata nelle scuole abbatte il rischio contagio da Covid fino all’82,5%. È il dato che emerge dallo studio condotto sul campo dalla Fondazione Hume presieduta da Luca Ricolfi in collaborazione con la Regione Marche. I risultati che emergono da questa analisi sono evidenti e danno ragione a Fratelli d’Italia e al governatore Francesco Acquaroli: i primi a credere e ad investire in questa tecnologia per combattere la pandemia e a chiedere un intervento mirato e strutturale prima al governo Conte e poi al governo Draghi. Speriamo che di fronte a questi numeri l’Esecutivo capisca che per fronteggiare il Covid sono queste le misure da utilizzare, non il green pass o altri provvedimenti che limitano la libertà».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Roma, 22 marzo 2022