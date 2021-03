(AGENPARL) – lun 22 marzo 2021 COVID: MAZZETTI (FI), DA GIANI SCHIAFFO A PROPRIETARI SECONDA CASA

“Da oggi fino al prossimo 11 aprile stop a chi arriva nelle seconde case in Toscana se non ha la residenza. Lo prevede, come anche appreso dalla stampa, la nuova ordinanza che il Presidente della Regione, Eugenio Giani, ha firmato sabato scorso e che consente l’ingresso in Toscana con la finalità di recarsi presso le cosiddette “seconde case” solo in presenza di motivi di salute, lavoro, studio o gravi situazioni di necessità. Questa decisione la ritengo illogica soprattutto adesso che ci avviciniamo verso le Festività Pasquali. Tale limitazione cancella nei fatti ogni possibilità di ingresso in Toscana!”

Così in una nota Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia

“Soltanto Sardegna, Campania, Alto Adige, Valle d’Aosta hanno deciso uno stop al rientro presso le seconde case. Tutto il resto d’Italia non ha posto problemi. Governatore Giani si rende conto che la sua è una scelta che danneggia il turismo e soprattutto quel poco di ripresa economica e di vita che possiamo dare alle nostre terre? Ci sono regioni come la Sicilia che in modo più razionale hanno deciso che Seconde case, le regole: tampone o quarantena per chi arriva in Sicilia “resta la regola del tampone: chi arriva sull’Isola deve esibire il risultato negativo di un test effettuato 48 ore prima dell’arrivo. Altrimenti – spiegano dalla Regione -, per chi non si vuole sottoporre a tampone o test rapido, c’è sempre la possibilità di sbarcare ma restare in quarantena”. Era così difficile fare una scelta simile per la Toscana?”

“Questa presa di posizione del Presidente Giani è uno schiaffo verso tutti quei proprietari di seconde case che con i risparmi di una vita (e senza aver rubato nulla a nessuno pertanto!) si sono costruiti con fatica una seconda abitazione. Una proprietà questa che avrebbero il diritto di poter godere. Sempre.”

“Cosa è diventato adesso una colpa essere proprietario di seconda casa? Se il Presidente Giani ha il piacere politico, da vecchio uomo di sinistra, di danneggiare i proprietari di casa, che paghi lui le tasse al loro posto! Troppo facile accogliere la gente da ogni parte solo quando viene a “ingrassare” le casse di locali e negozi in estate perchè fa comodo e immagine! Come Forza Italia pertanto chiediamo un’immediata modifica della suddetta ordinanza, al fine di non introdurre ulteriori limiti alla libertà personale”, conclude.

