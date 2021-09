(AGENPARL) – mer 22 settembre 2021 COVID, MARCHETTI (LEGA): “REGIONE AVVII CAMPAGNA DI SCREENING A CAMPIONE PER MONITORARE TASSO ANTICORPALE”

BOLOGNA, 22 SET – “Avviare una campagna di screening a campione sulla popolazione emiliano-romagnola per rilevare e anche monitorare il tasso anticorpale diffuso sul territorio”. Lo propone il consigliere regionale della Lega, vicepresidente della commissione Sanità, Daniele Marchetti, che, in un’interrogazione alla giunta, spiega come “sarebbe opportuno effettuare una tale campagna soprattutto sulle categorie più fragili, come persone anziane o con patologie”.

“Non si tratta di una novità, in quanto già la Regione Veneto sta procedendo in questa direzione effettuando, a proprie spese, test sul tasso anticorpale presente nelle case di riposo” spiega.

In quest’ottica, “la Regione Emilia-Romagna cosa sta facendo?” “Ha mai preso in considerazione la possibilità di procedere in questa direzione, funzionale a monitorare la diffusione del virus e, pertanto, a contenerlo?” chiede nell’interrogazione Marchetti.

