(AGENPARL) – lun 19 luglio 2021 COVID, MARCHETTI (LEGA ER): “OCCORRE UN CAMBIO DI PASSO: RIMODULARE I PARAMETRI PER IL CAMBIO DI FASCIA E TAMPONI GRATIS PER TUTTI”

BOLOGNA, 19 LUG – “Già da tempo per alcune fasce della popolazione i tamponi sono gratuiti ma, proprio alla luce dell’alto numero di contagi causati dalla variante Delta, crediamo occorra un cambio di passo, estendendo il servizio a tutti, in modo da consentire ai cittadini di poter gestire le attività quotidiane nella massima tranquillità”. Così il consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti ha replicato in aula al sottosegretario Davide Baruffi che, in risposta a un’interrogazione diretta dell’esponente del Carroccio ha affermato che i tamponi liberi sono già previsti “al servizio di numerose fasce di popolazione, grazie alla collaborazione delle farmacie e delle strutture mobili messe a disposizione delle Aziende sanitarie. La volontà è quella di ripeterle periodicamente con l’obiettivo sia di limitare i contagi sia di sequenziare le varianti presenti sul territorio regionale”.

Marchetti aveva chiesto all’esecutivo regionale di seguire la strada della Regione Veneto, consentendo a chiunque l’opportunità di essere testato per il Covid-19 con accesso libero.

“L’affermarsi della variante Delta – ha spiegato il leghista – obbliga a non abbassare la guardia e per un suo tracciamento efficace va incentivata la campagna dei tamponi. Allo stesso tempo, mentre si parla di nuove restrizioni, riteniamo sia opportuno gestire la situazione con il massimo equilibrio, tenendo conto di vari punti di vista: quello sanitario, quello economico e quello sociale. Non si tratta di prendere sotto gamba l’argomento ma, in un momento in cui le strutture ospedaliere non stanno vivendo lo stress dei mesi scorsi, crediamo che sia importante che le istituzioni lancino un messaggio di fiducia ai cittadini, andando a rivedere i parametri dei colori delle Regioni dando maggior peso al tasso di ospedalizzazione e meno al numero dei contagi. Nel contempo occorre continuare a lavorare per un efficace tracciamento e sequenziamento: si tratta della strada migliore per limitare il numero di contagi” ha concluso Marchetti.

—————————————————–

🔊 Listen to this