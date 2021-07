(AGENPARL) – mer 14 luglio 2021 Covid: Mandelli (FI), uso green pass non implica obbligo vaccino

“L’avanzare della variante Delta impone delle misure di prevenzione che garantiscano libertà di movimento e protezione dei cittadini. E’ sui rischi derivanti dagli assembramenti che occorre intervenire e la condizione del possesso del green pass per accedere ai luoghi collettivi può essere una soluzione efficace”. Lo dichiara il deputato e responsabile sanità di Forza Italia Andrea Mandelli. “Il vaccino rimane l’architrave della lotta al virus nonché l’obiettivo verso cui dobbiamo concentrare tutte le nostre energie: l’invito resta quello a vaccinarsi per proteggere se stessi e gli altri. Tuttavia – prosegue -, nell’ottica di usare il green pass per l’accesso a luoghi come bar, ristoranti o teatri, va ricordato che per l’ottenimento del pass non serve necessariamente la vaccinazione: basta anche un tampone rapido eseguito nelle 48 ore precedenti l’utilizzo, uno molecolare nelle 72 precedenti o il certificato di guarigione dal Covid risalente massimo a 6 mesi prima. Ecco perché l’uso del green pass per i luoghi di assembramento è un ragionevole punto di equilibrio, che può salvarci da nuove restrizioni”, conclude.

