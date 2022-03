(AGENPARL) – ven 18 marzo 2022 Covid: Mandelli (FI), ricordiamo vittime riaffermando centralità salute

“La giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid ci vede uniti nel ricordo di parenti, amici e colleghi portati via dal virus e di quanti si sono battuti in prima linea, perdendo la vita, per sconfiggere la pandemia: gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, i farmacisti, i volontari. Alle loro famiglie va tutta la nostra vicinanza”. Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia e vice presidente della Camera dei Deputati Andrea Mandelli. “In questi due anni – prosegue – la nostra società è profondamente cambiata. E oggi che guardiamo al futuro con maggiore fiducia, il modo migliore per ricordare i tanti, troppi concittadini scomparsi a causa del Covid è riaffermare il primato della tutela della salute, l’importanza degli investimenti in sanità e la centralità del sostegno alla ricerca per affrontare le sfide che verranno”, conclude.