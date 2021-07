(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 Covid: Mandelli (FI), green pass non è clava ma opportunità

“Il green pass non è una clava ma un’opportunità per essere veramente liberi, anche se va studiata la formula migliore per utilizzarlo. Resta comunque una esigenza prioritaria: quella di vaccinare il più possibile, intercettando chi è più riluttante. Parola d’ordine, in questo senso, è la prossimità”. Così il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia Andrea Mandelli nel corso di una conferenza stampa del partito. “Altro tema – ha aggiunto – è quello della ricerca. Gli anticorpi monoclonali, infatti, potranno non solo curare la malattia ma, secondo recenti evidenze, potrebbero essere efficaci anche come profilassi. Questo, insieme al vaccino, consentirà di stringere il virus in una tenaglia e, in prospettiva, di batterlo. Forza Italia in questo impegno continua ad essere in prima linea”, ha concluso.

