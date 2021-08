(AGENPARL) – mar 03 agosto 2021 Covid. Malan (FdI): spariti da sito governo 63 pagamenti della gestione Arcuri. Va fatta subito chiarezza

“E’ veramente singolare la sparizione dal sito del governo di 63 pagamenti per un totale di 137 milioni relativi a bandi connessi all’emergenza Covid, in particolare nel periodo gestito dal commissario straordinario Domenico Arcuri. È particolarmente significativo che i pagamenti cancellati riguardino tutti la fornitura di attrezzature scolastiche, visto che le interrogazioni presentate da me e da altri senatori nell’estate 2020 per conoscere il prezzo dei famosi banchi a rotelle non hanno mai trovato risposta. Da un contratto fatto emergere in una interrogazione si era appreso di un acquisto di 180mila banchi per 44,6 milioni di euro, cioè a un prezzo unitario di 247,78€. All’epoca, notai, su internet non si trovavano prezzi superiori ai 100€, anche acquistandone un solo banco, mentre per 5000 pezzi si scendeva facilmente sotto i 40€ l’uno. Solo diversi giorni dopo gli uffici del dott. Arcuri affermarono che si trattava di un contratto annullato. Ora vengono anche fatti sparire i dati dei pagamenti, proprio pochi giorni dopo il nuovo incarico avuto dal governo dall’ex commissario. È ora di fare chiarezza. L’emergenza Covid non può giustificare né gli sprechi, né la mancanza di trasparenza, che è la condizione dove è più facile si verifichino sprechi o peggio”.

Il senatore di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

________________________

