(AGENPARL) – sab 17 luglio 2021 COVID, M5S: CONVEGNO AL SENATO LUNEDI’ 19 LUGLIO SU MEDICINA TERRITORIALE E TERAPIE COMPLEMENTARI NELLA GESTIONE DEL COVID-19

Roma, 17 lug. – Si terrà il 19 luglio alle ore 10 al Senato presso la Sala Capitolare di Palazzo Minerva il convegno “La medicina territoriale e le terapie complementari nella gestione del Covid-19”, a cura del senatore del Movimento 5 Stelle Pietro Lorefice e con la collaborazione delle senatrici M5S Maria Domenica Castellone ed Elisa Pirro.

“La pandemia ha aperto gli occhi sull’importanza della medicina territoriale e sulle terapie alternative che possono essere messe in campo in determinate occasioni. Sarà importante ascoltare le varie testimonianze che ci perverranno da professionisti e professioniste che da nord a sud hanno affrontato e stanno affrontando da ormai 18 mesi questa terribile emergenza sanitaria”, spiega il senatore Lorefice.

Intervengono all’evento, oltre ai senatori Lorefice e Castellone, il dott. Vincenzo Lavecchia, medico chirurgo dell’Ausl di Reggio Emilia, il prof. Antonio D’Avolio, responsabile del laboratorio di farmacologia clinica e farmacogenetica dell’Università di Torino, la dott.ssa Lucrezia Spadera, dirigente medico otorinolaringoiatria e chirurgia cervico-facciale dell’Ospedale del Mare di Napoli.

A moderare il convegno sarà il dott. Fabrizio Nardo, chimico industriale.

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.

Movimento 5 Stelle

