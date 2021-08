(AGENPARL) – gio 19 agosto 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Covid, Lorenzin (Pd): green pass, vaccini e tamponi per arginarlo

“Le cose da fare per arginare il virus e affrontare un autunno di convivenza con il covid sono nette: green pass in ogni luogo dove si toglie la mascherina (mense o ristoranti non fa differenza per il virus), green pass per il trasporto pubblico locale, vaccino obbligatorio per gli operatori dei servizi pubblici essenziali, tamponi nelle scuole ad inizio di settimana per i più piccoli”. Così l’ex Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, della presidenza del gruppo Pd alla Camera

