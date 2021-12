(AGENPARL) – gio 02 dicembre 2021 COVID: LABRIOLA (FI), PAROLE MERKEL CI INORGOGLISCONO

“Le parole della Cancelliera Angela Merkel (“magari fossimo nella situazione dell’Italia”) ci inorgogliscono e il merito è della grande responsabilità degli italiani che hanno creduto nel vaccino e nel Governo, oltre che ovviamente del Generale Figliuolo che ha saputo organizzare una campagna vaccinale storica centrando sempre gli obiettivi prefissati. Al di là di pochi scettici, spesso violenti, e dei leoni da tastiera, gli italiani che si sono vaccinati hanno dato prova di voler essere più forti del virus, di non voler vivere chiusi in casa, ma di voler ripartire. Ora bisogna proseguire nella campagna vaccinale cercando di informare, di non lasciare il campo della comunicazione ai non vax e no greenpass. Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti gli italiani per uscire da questo incubo e archiviare una volta per tutte il rischio del lockdown, della dad, delle restrizioni e di tutto ciò che limita la nostra libertà. C’è bisogno altresì, anche per evitare nuove varianti, che la campagna vaccinale sia capillare in tutto il mondo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Oggi possiamo guardare al futuro con più speranza”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Vincenza Labriola.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this