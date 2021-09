(AGENPARL) – ven 03 settembre 2021 COVID: LABRIOLA (FI), OBBLIGO VACCINALE E GREEN PASS UNICA ARMA

“L’obbligo vaccinale e il green pass sono fondamentali per il ritorno alla normalità e per la ripresa dell’economia, perché sono l’unica arma che abbiamo per sconfiggere il covid. Bene quindi il Premier Draghi che, con la sua determinazione che lo contraddistingue, ha tracciato l’unica strada possibile per uscire definitivamente dalla crisi pandemica. Adesso basta reticenze, è necessario affidarsi alla scienza. Le polemiche sul vaccino realizzato in un anno sono strumentali, la tecnologia in possesso oggi è sicuramente diversa da quella che nel passato ha permesso di realizzare altri vaccini. C’è stato un grande lavoro di scienziati e medici a cui va il nostro riconoscimento. Non possiamo continuare a dar credito a chi scredita la scienza”. Lo dichiara in una nota Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

