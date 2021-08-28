(AGENPARL) – sab 28 agosto 2021 &#x0012;ŽŵƵŶĞ^ŝŐůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ
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&#x0011;ĞůŵŽŶƚĞ DĞǌǌĂŐŶŽ
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'ĂŐůŝĂŶŽ &#x0012;ĂƐƚĞůĨĞƌƌĂƚŽ
ZŽĐĐĞůůĂ sĂůĚĞŵŽŶĞ
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^ĐŽƌĚŝĂ
sĂůŐƵĂƌŶĞƌĂ &#x0012;ĂƌŽƉĞƉĞ
WĞƚƌĂůŝĂ ^ŽƚƚĂŶĂ
dƌŽŝŶĂ
&#x0012;ĂƌŽŶŝĂ
^ŽŵŵĂƚŝŶŽ
DŝůŽ
^ĞƌƌĂĚŝĨĂůĐŽ
DŽŶŐŝƵĨĨŝ DĞůŝĂ
:ŽƉƉŽůŽ 'ŝĂŶĐĂǆŝŽ
&#x0012;ĂŵĂƐƚƌĂ
DŝůŝƚĞůůŽ ZŽƐŵĂƌŝŶŽ
&#x0012;ŚŝĂƌĂŵŽŶƚĞ 'ƵůĨŝ
>ĞŽŶĨŽƌƚĞ
DŽŶƚĞĚŽƌŽ
DŽƚƚĂ &#x0012;ĂŵĂƐƚƌĂ
sŝǌǌŝŶŝ
&#x0011;ƌŽŶƚĞ
^ĂŶƚΖ&#x0004;ŐĂƚĂ Ěŝ DŝůŝƚĞůůŽ
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^ĐŝĐůŝ
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&ŝƵŵĞĨƌĞĚĚŽ Ěŝ ^ŝĐŝůŝĂ
WŝĞĚŝŵŽŶƚĞ &#x001C;ƚŶĞŽ
ZĂŵĂĐĐĂ
DĂƐĐĂůŝ
&#x0011;ĞůƉĂƐƐŽ
dƌĞĐĂƐƚĂŐŶŝ
^ĂŶƚĂ DĂƌŝĂ Ěŝ >ŝĐŽĚŝĂ
&ƵƌĐŝ ^ŝĐƵůŽ
WĂŐůŝĂƌĂ
&#x0012;ĂƐƚĞůůΖhŵďĞƌƚŽ
sĂůĚŝŶĂ
&ƵƌŶĂƌŝ
WĂůĂŐŽŶŝĂ
'ŝĂƌĚŝŶŝͲEĂǆŽƐ
WĞĚĂƌĂ
^ĂŶƚĂ sĞŶĞƌŝŶĂ
^ĂŶ WŝĞƚƌŽ &#x0012;ůĂƌĞŶǌĂ
dŽƌƚŽƌŝĐŝ
&#x0012;ĂƐƚĞů Ěŝ /ƵĚŝĐĂ
&#x0012;ĂŵƉŽƌŽƚŽŶĚŽ &#x001C;ƚŶĞŽ
'ĂŐŐŝ
ϯϴϰ&#x0012;dϱϮ͕ϯϯйϰϲ͕ϭϲй
ϯϴϱ&ƌĂŶĐŽĨŽŶƚĞ^ZϱϬ͕ϲϰйϰϰ͕ϯϲй
ϯϴϲD&#x001C;ϱϬ͕ϭϯйϰϱ͕ϳϳй
ϯϴϳD&#x001C;ϰϵ͕ϵϮйϰϮ͕ϵϮй
ϯϴϴ/ƚĂůĂD&#x001C;ϰϵ͕ϰϵйϰϯ͕ϴϳй
ϯϴϵ&#x0004;ůŞD&#x001C;ϰϰ͕ϯϱйϰϭ͕Ϯϰй
ϯϵϬD&#x001C;ϰϬ͕ϰϴйϯϰ͕ϱϮй
DĂŶŝĂĐĞ
^ĂǀŽĐĂ
^ĐĂůĞƚƚĂ ĂŶĐůĞĂ
&ŝƵŵĞĚŝŶŝƐŝ

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