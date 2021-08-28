(AGENPARL) – sab 28 agosto 2021 ŽŵƵŶĞ^ŝŐůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ
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DŽŝŽ ůĐĂŶƚĂƌĂ
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WŽůŝǌǌŝ 'ĞŶĞƌŽƐĂ
ŚŝƵƐĂ ^ĐůĂĨĂŶŝ
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'ĂŐůŝĂŶŽ ĂƐƚĞůĨĞƌƌĂƚŽ
ZŽĐĐĞůůĂ sĂůĚĞŵŽŶĞ
sŝůůĂůďĂ
ĂŵƉŽĨƌĂŶĐŽ
>ŽŶŐŝ
dƵƐĂ
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^ŝĐƵůŝĂŶĂ
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^ĐŽƌĚŝĂ
sĂůŐƵĂƌŶĞƌĂ ĂƌŽƉĞƉĞ
WĞƚƌĂůŝĂ ^ŽƚƚĂŶĂ
dƌŽŝŶĂ
ĂƌŽŶŝĂ
^ŽŵŵĂƚŝŶŽ
DŝůŽ
^ĞƌƌĂĚŝĨĂůĐŽ
DŽŶŐŝƵĨĨŝ DĞůŝĂ
:ŽƉƉŽůŽ 'ŝĂŶĐĂǆŝŽ
ĂŵĂƐƚƌĂ
DŝůŝƚĞůůŽ ZŽƐŵĂƌŝŶŽ
ŚŝĂƌĂŵŽŶƚĞ 'ƵůĨŝ
>ĞŽŶĨŽƌƚĞ
DŽŶƚĞĚŽƌŽ
DŽƚƚĂ ĂŵĂƐƚƌĂ
sŝǌǌŝŶŝ
ƌŽŶƚĞ
^ĂŶƚΖŐĂƚĂ Ěŝ DŝůŝƚĞůůŽ
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EĂƌŽ
DŝŶĞŽ
^ĐŝĐůŝ
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ϭϵϯ^ĂŶ ŽŶŽdϲϴ͕ϴϯйϱϱ͕ϰϭй
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ϮϭϴĂƚƚŽůŝĐĂ ƌĂĐůĞĂ'ϲϳ͕ϲϳйϲϭ͕ϭϵй
ϮϭϵĂƐƚƌŽĨŝůŝƉƉŽ'ϲϳ͕ϲϮйϲϮ͕ϯϬй
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ϮϮϭŽůŽŐŶĞƚƚĂWϲϳ͕ϰϲйϲϬ͕ϴϲй
ϮϮϮ^ĂŶ dĞŽĚŽƌŽDϲϳ͕ϰϰйϲϬ͕ϱϳй
ϮϮϯZĂĐĂůŵƵƚŽ'ϲϳ͕ϰϯйϲϭ͕ϱϮй
ϮϮϰdƌĂƉƉĞƚŽWϲϳ͕Ϯϲйϱϴ͕ϯϲй
ϮϮϱ/ƐŽůĂ ĚĞůůĞ &ĞŵŵŝŶĞWϲϳ͕Ϯϭйϱϴ͕ϴϯй
ϮϮϲĂƐŝĐžDϲϳ͕ϭϴйϲϮ͕ϵϲй
ϮϮϳ>ϲϳ͕ϬϰйϲϬ͕ϵϵй
ϮϮϴDϲϳ͕ϬϬйϲϭ͕ϳϲй
ϮϮϵŝĂŶĐĂǀŝůůĂdϲϲ͕ϵϬйϲϭ͕ϮϬй
ϮϯϬůƵĨŝWϲϲ͕ϴϮйϱϴ͕ϱϬй
Ϯϯϭ>ϲϲ͕ϴϬйϱϭ͕ϵϯй
ϮϯϮDϲϲ͕ϳϳйϲϲ͕ϭϰй
ϮϯϯDϲϲ͕ϳϯйϲϬ͕ϲϭй
ϮϯϰDϲϲ͕ϲϴйϱϴ͕Ϭϵй
Ϯϯϱdϲϲ͕ϲϲйϱϴ͕ϰϵй
ϮϯϲDϲϲ͕ϱϲйϲϬ͕ϵϱй
Ϯϯϳ&ĂůĐŽŶĞDϲϲ͕ϱϰйϲϬ͕Ϯϴй
ϮϯϴdŽƌƌĞŐƌŽƚƚĂDϲϲ͕ϱϯйϱϴ͕ϴϴй
ϮϯϵDϲϲ͕ϰϱйϲϭ͕ϬϮй
ƌŝĐĞ
WĞƚƌĂůŝĂ ^ŽƉƌĂŶĂ
WŝĞƚƌĂƉĞƌǌŝĂ
DĂŶĚĂŶŝĐŝ
ZĞŐĂůďƵƚŽ
>ŝŶŐƵĂŐůŽƐƐĂ
^ĂŶ 'ŝƵƐĞƉƉĞ :ĂƚŽ
WŝĂǌǌĂ ƌŵĞƌŝŶĂ
WĂĐĞĐŽ
ZŽĚŞ DŝůŝĐŝ
dĞƌŵĞ sŝŐůŝĂƚŽƌĞ
>ŝĐŽĚŝĂ ƵďĞĂ
sĂůůĞůƵŶŐĂ WƌĂƚĂŵĞŶŽ
dƌŝƉŝ
DĂǌǌĂƌŝŶŽ
'ĂůůŽĚŽƌŽ
ĂƐƚƌŽƌĞĂůĞ
^ĂŶƚŽ ^ƚĞĨĂŶŽ Ěŝ ĂŵĂƐƚƌĂ
DŝƌĂďĞůůĂ /ŵďĂĐĐĂƌŝ
dŽƌƌĞŶŽǀĂ
&ŽŶĚĂĐŚĞůůŝͲ&ĂŶƚŝŶĂ
ϮϰϬ^ĂŶ &ƌĂƚĞůůŽDϲϲ͕ϯϭйϱϭ͕ϲϯй
ϮϰϭdƌĂƉĂŶŝdWϲϲ͕Ϯϴйϱϴ͕ϲϱй
ϮϰϮĂƉƌŝ >ĞŽŶĞDϲϲ͕Ϯϳйϱϳ͕ϴϱй
ϮϰϯEĂƐŽDϲϲ͕ϭϰйϱϲ͕ϵϵй
ϮϰϰdƌĂďŝĂWϲϲ͕ϭϯйϱϳ͕ϴϴй
ϮϰϱůƚŽĨŽŶƚĞWϲϲ͕ϬϬйϱϵ͕ϲϮй
ϮϰϲZ'ϲϱ͕ϵϳйϱϲ͕ϵϬй
Ϯϰϳ^ŝƌĂĐƵƐĂ^Zϲϱ͕ϵϲйϱϴ͕ϴϰй
Ϯϰϴ>ĞƚŽũĂŶŶŝDϲϱ͕ϵϱйϲϬ͕ϮϬй
Ϯϰϵ^ĂŶƚĂ DĂƌŝŶĂ ^ĂůŝŶĂDϲϱ͕ϵϬйϲϯ͕ϴϲй
ϮϱϬĞŶƚƵƌŝƉĞEϲϱ͕ϲϴйϱϳ͕ϵϯй
Ϯϱϭ&ŝĐĂƌĂǌǌŝWϲϱ͕ϲϱйϱϲ͕ϱϴй
ϮϱϮǀŽůĂ^Zϲϱ͕ϲϭйϱϱ͕ϭϰй
ϮϱϯĂƌŝŶŝWϲϱ͕ϱϯйϱϳ͕Ϯϯй
ϮϱϰƐƐŽƌŽEϲϱ͕ϱϯйϱϵ͕ϭϱй
Ϯϱϱ^ĂŶ 'ƌĞŐŽƌŝŽ Ěŝ ĂƚĂŶŝĂdϲϱ͕ϱϭйϲϮ͕ϳϴй
ϮϱϲsŝƚƚŽƌŝĂZ'ϲϱ͕ϰϵйϱϱ͕ϯϱй
ϮϱϳdWϲϱ͕ϰϵйϱϳ͕ϵϯй
ϮϱϴDϲϱ͕ϯϯйϲϮ͕ϳϬй
ϮϱϵDϲϱ͕ϭϳйϱϲ͕ϭϰй
ϮϲϬDϲϱ͕ϬϰйϲϮ͕ϵϴй
ϮϲϭWĂƚƚŝDϲϰ͕ϵϰйϱϴ͕ϯϵй
ϮϲϮdϲϰ͕ϴϰйϱϳ͕ϴϵй
ϮϲϯdŽƌƌĞƚƚĂWϲϰ͕ϴϮйϱϲ͕ϯϯй
ϮϲϰZŽĐĐĂǀĂůĚŝŶĂDϲϰ͕ϳϳйϱϵ͕Ϭϴй
Ϯϲϱ>ϲϰ͕ϱϳйϰϵ͕ϴϱй
Ϯϲϲ>ĂŵƉĞĚƵƐĂ Ğ >ŝŶŽƐĂ'ϲϰ͕ϰϮйϲϬ͕ϲϵй
ϮϲϳDϲϰ͕ϯϵйϱϮ͕ϲϵй
Ϯϲϴ>ϲϰ͕ϯϳйϱϲ͕ϱϱй
ϮϲϵDϲϰ͕ϯϰйϱϲ͕ϵϬй
ϮϳϬDŝůĂǌǌŽDϲϰ͕ϯϬйϱϴ͕ϵϵй
Ϯϳϭ'ƌĂŵŵŝĐŚĞůĞdϲϰ͕Ϯϳйϱϲ͕ϵϱй
ϮϳϮ'ĞůĂ>ϲϰ͕Ϭϲйϱϲ͕Ϭϳй
ϮϳϯDϲϰ͕Ϭϭйϲϭ͕Ϯϱй
ϮϳϰDϲϯ͕ϵϵйϲϬ͕ϮϬй
ϮϳϱWϲϯ͕ϴϴйϱϱ͕ϲϵй
ϮϳϲWŽƌƚŽƉĂůŽ Ěŝ ĂƉŽ WĂƐƐĞƌŽ^Zϲϯ͕ϳϴйϱϳ͕ϯϳй
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