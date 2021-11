(AGENPARL) – dom 14 novembre 2021 Matera

Covid, in risalita i contagi. Giordano (Ugl): “Focolai nelle scuole a Stigliano e

Policoro”.

“Preoccupa la situazione a Stigliano e Policoro (MT) dove ad oggi si registrano diversi

positivi in scuole con alunni e insegnante positivi. Come Ugl Matera, siamo a ripetere

che ad oggi ancora occorre una gran dose di autocontrollo per non eccedere nei termini

analizzando il momento attuale. La nostra Organizzazione dai primi segnali della

pandemia è stata impegnata a sottolineare tutti i pericoli che si correvano nell’ambito

scolastico conoscendo l’organizzazione del sistema. In linea con il Segretario Nazionale

Ugl Scuola come ben denunciato a livello nazionale, anche per il territorio della

provincia di Matera abbiamo segnalato, prospettato, suggerito e ci siamo persino messi

a disposizione, nonostante l’evidente boicottaggio nei nostri confronti, per condividere

responsabilità legate al Piano d’Interventi che intendevamo prospettare. Tutto vano. Si è

però finto di agire, d’intervenire, di contenere, senza che in realtà sia stato fatto nulla

per limitare eventuali nuove ondate di contagi. Non è stato pianificato alcunché di

concreto. Le aule sono rimaste inadatte, le cattedre vuote, l’incremento di personale

docente e ATA rimasto al palo, la modernizzazione degli strumenti inesistente e oggi

siamo costretti a prendere atto che i contagi nelle scuole stanno aumentando in termini

esponenziali come se fosse nuovamente una sorpresa”.

Dura è la denuncia di Pino Giordano dell’Ugl Matera per il quale, “abbiamo informato

immediatamente la responsabile della Federazione Ugl Scuola, Prof.ssa Ornella

Cuzzupi in merito alla questione degli alunni contagiati nelle scuole della provincia di

Matera, dove si registrano classi sottoposte in nuova quarantena e interesserebbero

diverse unità di personale scolastico e studenti. Il ritorno alla Dad non è un’ipotesi così

peregrina, si ha la sensazione che si tenda a sottovalutare la situazione, gravissima,

relativa alla gestione della pandemia nel comparto Scuola nel territorio materano. Tra

l’altro per l’Ugl Matera, il personale scolastico tutto più di quello che sta facendo,

umanamente non può. Son diventati loro i veri guardiani di un fenomeno che si sta

allargando a vista d’occhio. L’aumento dei contagi nel Paese non poteva certo salvare la

scuola, che è il luogo dove sono limitate decine di persone in una stanza e dove i

contatti, per controllati che si vogliono, sono palesemente inevitabili. Sarebbe stato

logico potenziare le strutture e renderle quanto più idonee possibili alla guerra al virus

ed invece la realtà è sotto gli occhi di tutti. Siamo ancora a guardare il bollettino in

risalita coi contagi con 60 positivi su 592 tamponi, due focolai in scuola a Stigliano e

Policoro, e ancora fermi a discutere di come e quando stabilizzare il personale, di classi

pollaio e di concorsi fantascientifici. Qui occorrono iniziative d’emergenza senza se e

senza ma. Nessun piano di edilizia scolastica, nessuna alternativa seria agli edifici

scolastici, nessun sistema di aereazione negli istituti se non quello delle finestre aperte

nei mesi invernali, il tutto mentre ancora si tergiversa sulla stabilizzazione del personale

che ormai da anni fa questo mestiere e sul campo ha conquistato i titoli necessari. L’Ugl

da Matera non intende in alcun modo farsi complice di chi pensa di utilizzare la scuola

come mezzo di gestione del potere. Noi – conclude Giordano – riteniamo che i

lavoratori della scuola, gli studenti e le famiglie debbano essere tutelati al massimo e

che il ‘valore vita’ sia al di sopra di ogni considerazione d’interesse. Il rischio è una

nuova paralisi e la definitiva perdita di credibilità delle Istituzioni”.

Matera, 14 novembre 2021.

