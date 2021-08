(AGENPARL) – mer 25 agosto 2021 00UNIONE ITALIANA DEI LAVORI AGROALIMENTARI

Segreteria Nazionale

Via Savoia 80 – 00198 Roma

Sito internet: www.uila.eu

Dichiarazione del segretario generale della Uila-Uil Stefano Mantegazza

“È necessario che il Governo Draghi provveda con urgenza a rifinanziare il Fondo per la tutela della malattia a causa di quarantena, previsto dall’art. 26 del Dl 18/2020 le cui risorse sono esaurite da tempo. I lavoratori costretti alla quarantena stanno subendo, ormai da settimane, un taglio ingiustificato della loro retribuzione.”

Lo dichiara Stefano Mantegazza, segretario generale Uila Uil, commentando il mancato stanziamento a favore dell’INPS per indennizzare le malattie da quarantena che si verificano nel 2021.

“Non è possibile caricare sulle spalle dei lavoratori oneri e obblighi di varia natura (tamponi, vaccini, green pass) per combattere il Covid senza provvedere a garantire le loro retribuzioni nel caso in cui siano stati esposti al contagio.Va evitato” aggiunge Mantegazza “inoltre anche il rischio che i lavoratori, entrati in contatto con un positivo, in assenza di ogni intervento da parte del Governo, vadano lo stesso a lavorare per non vedere falcidiate le proprie retribuzioni. È dunque indispensabile”, conclude il segretario generale, “che anche su questo fronte il Governo intervenga prontamente per garantire la sicurezza di tutti”.

