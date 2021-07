(AGENPARL) – mar 20 luglio 2021 COVID: GIACOMONI (FI), VACCINO VITALE, GREEN PASS ESSENZIALE E’ PASSAPORTO PER NOSTRA LIBERTA’

“Siamo alla vigilia del più grande piano di investimenti pubblici della storia recente del nostro Paese, le prospettive di ripresa sono reali, sarebbe masochistico non cogliere l’occasione, rafforzando la campagna vaccinale. Sì, perché l’unica vera arma che abbiamo contro il Covid-19 è il siero immunizzante. Pertanto, per Forza Italia il vaccino bisogna farlo ovunque ed il più velocemente possibile, così da utilizzare il Green Pass per poter riaprire tutto e in sicurezza. Questo non è un auspicio ma un’indicazione chiara che diamo al governo”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. “Per tornare alla vita normale e non sprecare le occasioni offerte dal PNRR – continua – occorre, innanzitutto, intensificare nel mese di agosto la campagna vaccinale. Utilizzando tutte le strutture possibili e il personale medico e paramedico disponibile. In parallelo, occorre convincere i riluttanti e i dubbiosi, soprattutto una capillare e pervicace campagna di comunicazione su tutti i media, perché oggi non mancano i vaccini ma le persone da vaccinare. Insomma, il vaccino è vitale, il Green Pass è essenziale, è il passaporto per la nostra libertà”. “Al Governo – sottolinea Giacomoni – il compito di realizzare un metodo efficiente o una piattaforma per verificare chi è in possesso del Green Pass, operazione che non deve assolutamente ricadere sui cittadini che hanno un’attività o organizzano eventi. In quest’ottica Forza Italia è assolutamente favorevole ai tamponi gratuiti e alla revisione dei parametri per il colore delle Regioni, impostandoli sui ricoveri e non più sui contagi. Questa mattina abbiamo presentato un dossier dettagliato che consegneremo al Governo, dossier che ha come linee guida la tutela della salute degli italiani, delle imprese e dell’economia. Dobbiamo essere tutti consapevoli che il Paese – conclude – non può permettersi un altro lockdown: dopo un anno e mezzo in caduta libera, l’Italia si è rialzata e ha ripreso la corsa, un altro sgambetto avrebbe effetti devastanti”

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this