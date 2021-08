(AGENPARL) – dom 01 agosto 2021 COVID: GIACOMONI (FI), SMONTARE UNA FAKE NEWS AL GIORNO TOGLIE I NO VAX ED I QUALUNQUISTI DI TORNO

“Oggi primo agosto inauguriamo sui social, grazie al vostro aiuto, una nuova rubrica: ‘Smontiamo una fake news al giorno per togliere no vax e qualunquisti di torno’. Si dice che i politici non lavorino mai questa è la prima fake news da smontare con i fatti: Eccoci qui: domenica primo agosto, dalle ore 14, fuori sono 36 gradi e noi siamo qui, in giacca e cravatta, in Aula a votare la riforma della giustizia per dire stop ai processi infiniti. Ai giustizialisti diciamo: ‘beati gli assetati di giustizia, perché saranno giustiziati’”. Così sui social, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. “Agli altri dico: “Ragazzi fate subito il vaccino perché il green pass è vicino…”, conclude.

