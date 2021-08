(AGENPARL) – ven 20 agosto 2021 COVID: GIACOMONI (FI), NO VAX, PAY TAX

“No vax, pay tax. Chi non si è voluto vaccinare per una scelta ideologica e viene ricoverato in ospedale per Covid è tenuto a pagare le spese sanitarie”. Così sui social il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro.

