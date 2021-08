(AGENPARL) – ven 06 agosto 2021 Covid: Giacomoni (FI), “38+2 medaglie d’oro. Oltre Tokyo anche Parlamento con riforma giustizia e PA”

“L’ Italia del capolavORO, è l’Olimpiade della resilienza e della ripartenza. 38 medaglie sul campo + 2 medaglie in Parlamento!

Forse è la più grande Olimpiade di sempre, di sicuro la più significativa. Oggi altre prestigiosissime medaglie, culminate col capolavORO della staffetta 4×100: 38 i podi azzurri a Tokyo 2020, record olimpico di sempre! L’estate d’oro del 2021 ha visto trionfare gli azzurri ovunque dagli Europei all’Olimpiade!Emozioni uniche regalate al nostro Paese e a tutti gli italiani, nel momento più difficile della nostra storia, dopo un bienno segnato dalla pandemia da COVID-19, dalle restrizioni, dal distanziamento sociale, dalla scomparsa di un’intera generazione. Al capolavORO sul campo, il capoLAVORO in Parlamento con altre “2 medaglie” messe a segno prima della pausa estiva dei lavori parlamentari, con la Riforma della PA approvata ieri sera, grazie al lavoro dell’infaticabile ministro Brunetta e la Riforma della Giustizia, approvata grazie alla competenza e alla pazienza del ministro Cartabia. 40 medaglie in tutto sono la dimostrazione che è nel momento della difficoltà, che l’ITALIA sa ritrovare, grazie all’unità, al lavoro, all’impegno e al gioco di squadra la forza per rialzarsi e per ripartire, più forte di prima. Oggi, più che mai, tutti insieme gridiamo FORZA ITALIA!”

Così, sui social, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro.

