(AGENPARL) – mer 03 novembre 2021 Covid: Gelmini, condivisibile stretta su manifestazioni no green pass

“Condivisibile la stretta sulle manifestazioni no green pass. A causa di questi cortei stiamo assistendo ad un preoccupante aumento del numero dei contagi. La salute degli italiani va tutelata e non può essere messa a repentaglio da una minoranza”.

Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, ai microfoni del Tg5.

Fabrizio Augimeri

🔊 Listen to this