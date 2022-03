(AGENPARL) – mer 02 marzo 2022 Covid: Floris (Fi), pregiudiziale Paragone inutile tentativo ostruzionistico

“La pregiudiziale presentata al decreto Covid dal senatore Paragone è chiaramente un tentativo di inutile ostruzionismo e va respinta al mittente. Tutti i decreti covid, dal 2020 in poi, sono stati approvati nel rispetto della Costituzione e del diritto comunitario e con la garanzia del nostro presidente della Repubblica. Non ci sono quindi motivi ostativi sul piano giuridico”. Lo ha detto in aula il senatore di Forza Italia Emilio Floris, dopo la presentazione di una pregiudiziale al decreto Covid del 7 gennaio 2022 n.1. “Approfitto di questa occasione – ha aggiunto Floris – per ribadire che dopo circa due anni siamo davvero ad una svolta nella lotta alla pandemia. Una svolta dovuta sia all’alto numero di vaccinati, circa il 90 per cento della popolazione, sia alle cure di cui oggi disponiamo e di cui per fortuna grazie alla scienza disporremo ancor più nel futuro. Grazie a vaccini e cure potremo fronteggiare anche una eventuale nuova variante senza dover chiudere le attività economiche. Certo, in questi due anni ci saranno stati errori e incongruenze nella lotta al virus ma complessivamente bisogna dar atto al governo di aver agito bene adottando le misure che via via si sono rese necessarie in modo proporzionale e corrispondente all’andamento della pandemia”.