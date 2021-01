(AGENPARL) – ven 29 gennaio 2021 COVID: FI, SUBITO RISPOSTE PER BUS TURISTICI, NOI IN CAMPO PER AIUTARE COMPARTO

“Questa mattina abbiamo incontrato il presidente e i rappresentanti delle aziende titolari di bus turistici. Il settore del turismo, in tutte le sue sfaccettature, è senza alcun dubbio quello che ha subito più danni a causa della pandemia.

I bus turistici, in particolare, sono completamente fermi da marzo 2020, e anche il 2021 si è aperto in modo drammatico: la stagione invernale andrà completamente persa, così come quella primaverile.

Attualmente i lavoratori stagionali sono a casa, e circa il 70% dei dipendenti delle imprese del comparto è in cassa integrazione al 100%. I ristori previsti negli scorsi mesi dal governo sono risultati assolutamente insufficienti, e in molti casi – a causa degli astrusi criteri legati ai codici Ateco – tante realtà economiche colpite non hanno avuto un euro.

Per tenere in vita il SETTORE occorre superare queste assurde differenziazioni e dare i risarcimenti a tutti gli operatori colpiti; i ristori devono coprire almeno il 25% della perdita di fatturato; vanno prorogate a fine 2022 i termini per il pagamento di prestiti, mutui e altri finanziamenti; serve rinviare a fine 2021 le scadenze per il pagamento di imposte e tasse; cassa integrazione fino alla fine della crisi.

Queste solo alcune delle misure da mettere in atto per aiutare concretamente imprenditori e lavoratori in difficoltà. Il nuovo governo dovrà immediatamente cambiare passo e dare risposte precise e immediate. Forza Italia si batterà in Parlamento e nel Paese per raggiungere questi obiettivi”.

Lo affermano in una nota congiunta i deputati di Forza Italia, Deborah Bergamini, Mauro D’Attis, Antonio Pentangelo, Paolo Russo e Luca Squeri.

