Covid. De Carlo (FdI): Piena solidarietà a Cgil. Fatto che non può lasciare indifferenti

“Piena solidarietà e l’augurio che il confronto dialettico prosegua nel massimo rispetto delle parti. Un vero e proprio assalto organizzato che non può essere giustificato in alcun modo e che non può vedere indifferenti le forze politiche e sociali del nostro Paese”, lo dice il senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, coordinatore regionale in Veneto nel corso di una lettera inviata alla segreteria regionale di CGIL Veneto.

“Il pensiero va ai vostri colleghi nella capitale e agli agenti delle Forze dell’Ordine che hanno tentato di arginare questi delinquenti, garantendo allo stesso tempo la libera e democratica manifestazione di dissenso della moltitudine dei presenti, continua De Carlo. L’aggressione alla Cgil, peraltro fortemente critica nei confronti del Green Pass, va condannata senza equivoci e appare come un tentativo di riportare a periodi bui delle nostra Repubblica, un tentativo che chiunque si impegni in politica deve respingere con estrema fermezza. L’augurio è che anche in Veneto il confronto esclusivamente dialettico prosegua nel massimo rispetto e con il solo fine del progresso del mondo del lavoro e, con esso, del Paese” conclude il senatore di FdI.

