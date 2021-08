(AGENPARL) – mer 18 agosto 2021 COVID: COLDIRETTI/IXE’, E’ L’ESTATE DEL PRANZO A SACCO

INSALATA DI RISO E PARMIGIANA DI MELANZANE SOTTO L’OMBRELLONE

18 Agosto 2021 – Torna il pranzo al sacco in spiaggia, in montagna o in riva al lago con il desiderio di mantenere il distanziamento per l’avanzare estivo dei contagi anche se cambiano le preferenze con una maggioranza del 29% degli italiani che porta insalata di riso, di pollo o di mare e appena il 6% le classiche lasagne. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè che ha tracciato la classifica dei menù al sacco degli italiani ai tempi del Covid con il bisogno di sicurezza ma anche l’impossibilità di sedersi al tavolo al chiuso per chi non ha il green pass.

In testa alle preferenze per l’ora di pranzo sotto l’ombrellone c’è – sottolinea la Coldiretti – l’insalata di riso o di pollo o di mare, seguita dalla semplice macedonia con il 18% e dalla caprese a base di mozzarella e pomodoro che è un must per il 16% dei cosiddetti “fagottari”. Ma tra i piatti preferiti – continua la Coldiretti – si classificano anche le ricette più radicate della tradizione popolare dalla frittata di verdure o pasta (9%), alla parmigiana (7%) fino alle polpette (4%).

L’attenzione alla dieta e alla forma fisica – continua la Coldiretti – è diventata un obiettivo degli italiani pure nelle vacanze, anche per recuperare i chili di troppo accumulati a causa delle misure restrittive e della lunga permanenza in casa imposta dal lockdown.

A favorire il consumo di cibi leggeri e freschi è anche l’andamento climatico con l’estate 2021 che si classifica fino ad ora in Italia nella top ten delle più calde da oltre due secoli con una temperatura bollente ad agosto dopo che a luglio è stata superiore di 1,24 gradi alla media storica che era stata superata di ben +2,18 gradi a giugno, secondo l’analisi della Coldiretti sulla base della banca dati Isac Cnr che effettua le rilevazioni in Italia dal 1800.

I MENU’ PREFERITI IN SPIAGGIA

29% insalata di riso, pasta, pollo o mare

18% macedonia

16% caprese

9% frittata di verdure o pasta

8% parmigiana

6% lasagne

4% polpette

10% altro o non risponde

Fonte: Elaborazioni Coldiretti/Ixè

