(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 COVID, CASTELLONE (M5S): DOPO ACCORDO PROCEDERE SU SOSPENSIONE BREVETTI VACCINI

Roma, 23 marzo – “C’è una guerra che è passata in secondo piano ma che stiamo ancora combattendo, la guerra contro il Covid. Pochi giorni fa è stato stato raggiunto un importantissimo che è il frutto di una battaglia che il M5S ha combattuto quasi in solitaria e cioè l’accordo fra l’Ue, gli Usa, il Sudafrica e l’India per applicare ai paesi in via di sviluppo una sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini anti-Covid. Chiediamo quindi che ora l’Italia spinga, in sede di Consiglio Europeo, per una deroga temporanea all’Accordo TRIPS sui brevetti e altri diritti di proprietà intellettuale per garantire l’accesso gratuito e universale ai vaccini e ai farmaci anti-Covid”.

Lo ha dichiarato intervenendo in aula la capogruppo M5S in Senato Mariolina Castellone in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del presidente Draghi sul prossimo Consiglio europeo.

