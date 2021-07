CATANZARO E’ lungo l’elenco degli ‘irriducibili’, coloro che ancora preferiscono non vaccinarsi. In Calabria, non mancano anche rari casi relativi a personale medico e infermieristico recalcitrante, ma a preoccupare è soprattutto l’esercito di persone in là con gli anni ancora senza dose e tra le classi più esposte al rischio di contrarre il virus in forma grave. Le somministrazioni per gli anziani sono partite lo scorso mese di febbraio ed ancora oggi risultano senza nemmeno una dose il 18,9% degli over 90 in Calabria. Discorso analogo per la fascia 80-89, dove manca all’appello il 16,9 % degli aventi diritto nella nostra regione. (News&Com)

🔊 Listen to this