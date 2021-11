(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 Covid: Calabria (FI), da no vax e no Green pass solo insulti e violenze

Le gravissime minacce a Antonio Tajani qualificano l’incapacità di confronto democratico del movimento no-vax. All’importanza dei vaccini, no-vax e No Green Pass contrappongono solo insulti e violenza. Una ragione in più per insistere con l’immunizzazione.

