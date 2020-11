(AGENPARL) – lun 09 novembre 2020 COVID: BRUNETTA, “50 MILIARDI PER IL ‘WHATEVER IT TAKES’ DELL’ITALIA PER L’ITALIA”

“Il Temporary Framework degli aiuti di Stato italiano dovrebbe avere come orizzonte temporale il 30 giugno 2021, come consentito dal quarto emendamento al Temporary Framework della Commissione UE sugli aiuti di Stato, in vigore dallo scorso 13 ottobre. Sulla base di questo quadro temporaneo cornice, andrebbe deliberato immediatamente un piano di scostamenti di bilancio complessivi per almeno 50 miliardi di euro (20 per gli ultimi mesi di quest’anno e almeno 30 per il prossimo semestre 2021) in grado di dare la misura del “whatever it takes” dell’Italia per l’Italia. 50 miliardi prudenziali, in maniera da mettere “fieno in cascina”, tutto e subito”.

Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un editoriale pubblicato oggi su Huffington Post.

“Queste misure dovrebbero prevedere, così come in Germania, una significativa percentuale di risarcimento ai costi fissi delle imprese, con regole uguali per tutti. Significativa non vuole dire dal 10% al 40%, come sta avvenendo negli ultimi decreti sul fronte dei contributi a fondo perduto per i cali di fatturato, vergognosamente ribattezzati in questa occasione come contributi dal 100% al 200%, con un imbroglio lessicale in quanto riferito al Decreto Rilancio di aprile e non alle reali esigenze di oggi. A nostro avviso, significativa vorrebbe dire dal 70% sino, per le micro-imprese, al 90%, per le imprese che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nell’ultimo anno, come previsto appunto dal quarto emendamento al Temporary Framework. È stata la stessa Europa a concedere questa possibilità. Perché non sfruttarla pienamente? È grazie alla copertura dei costi fissi che si garantisce la sopravvivenza all’impresa, fino a quando non si ritorna ad una accettabile normalità. Ed è chiaro che la struttura dei costi fissi e il calo del fatturato non sono uguali per tutti i settori. Andrebbe dunque messo in piedi uno studio preciso relativo all’incidenza delle chiusure previste sui bilanci delle imprese, per i risarcimenti in funzione della perdita effettiva, e non presunta, subita dai vari comparti. Certamente, questa operazione si può fare in tempi brevi, ci sono già tutti i database disponibili e smettendo di procedere caoticamente come il Governo sta facendo ora. L’Agenzia delle Entrate e la Sose sono assolutamente in grado di fare tutto ciò, così da risarcire tutti su una base oggettiva”.

—

