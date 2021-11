(AGENPARL) – lun 22 novembre 2021 Intervento durante la Plenaria di Strasburgo di Simona Bonafè, europarlamentare del Partito democratico, sul coordinamento delle misure degli Stati membri alla luce dell’aumento di casi di COVID-19 nell’UE.

“L’avevamo già capito un anno e mezzo fa, quando l’intera Europa si è fermata, che avevamo davanti un virus insidioso.

A Distanza di due anni non siamo nella stessa situazione emergenziale di quando è iniziata la pandemia ma l’aumento rapido dei contagi nei nostri paesi nelle ultime settimane, preoccupa e va affrontato con efficacia e maggior coordinamento anche sul piano europeo.

Oggi a differenza di due anni fa abbiamo ampia disponibilità di dispositivi medici e soprattutto abbiamo i vaccini. La decisione della commissione di centralizzare l’acquisto ha permesso a tutti i paesi membri di avere il vaccino alle stesse condizioni. Ciò nonostante Abbiamo davanti un’Europa a due velocità con Stati che hanno raggiunto livelli di immunizzazione di circa il 90 per cento della popolazione adulta ed altri con percentuale molto inferiori. Numeri alla mano resta inteso che il vaccino è lo strumento principale per evitare nuove morti e per evitare nuove chiusure che minerebbero la ripresa sociale ed economica.

Oggi abbiamo anche uno strumento europeo come il covid pass per facilitare la libertà di circolazione in sicurezza fra stati.

La commissione deve farsi garante di una applicazione coordinata per la validità del covid pass negli spostamenti fra uno stato membro e l’altro, in particolare per quel che riguarda la durata della vaccinazione e della terza dose.

Una cosa dovremmo averla imparata tutti: se ci muoviamo insieme, non perdendo mai di vista i dati e ascoltando la scienza, la nostra azione per mettere in sicurezza sanitaria i cittadini in Europa sarà più efficace”.

