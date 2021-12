(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 Covid, Bernini (Fi): solidarietà a Fedriga per minacce inaudite

“Solidarietà al presidente Fedriga per l’inaudita valanga di minacce che gli è piovuta addosso dal mondo no vax. Siamo al paradosso per cui un governatore coerentemente in prima linea a tutela della salute pubblica nell’interesse dell’intera comunità deve vivere sotto scorta e temere per la sua famiglia. Questa è purtroppo la conferma della pericolosità delle frange più estreme della galassia no vax, con un miscuglio incendiario tra irrazionalità ed eversione”.

Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

