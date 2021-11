(AGENPARL) – sab 06 novembre 2021 Covid, Bernini (Fi): serve rigore per scongiurare ripresa contagi

“Nell’ultimo mese la percentuale dei nuovi contagiati in Italia è stata pari allo 0,37% tra i no vax e allo 0,08% tra chi ha fatto il vaccino, ma qualcuno continua a manipolare i dati nel tentativo assurdo di dimostrare che vaccinarsi e non vaccinarsi sarebbe la stessa cosa. La realtà ci dice che dobbiamo andare avanti con vaccini, richiami e Green Pass per non seguire la deriva di altri Paesi europei. In Austria scatta il lockdown per i non vaccinati; in Danimarca le autorità sanitarie hanno chiesto il ripristino del “coronapas”, ossia il pass sanitario introdotto ad aprile e messo da parte a settembre perché gli ospedali sono sull’orlo del collasso; in Germania le terapie intensive sono occupate da trentenni senza malattie pregresse. Serve altro per comprendere che con l’arrivo dell’inverno non si può scherzare e che le manifestazioni No Pass potrebbero essere ancora una volta fonte di pericolosi contagi?”.

Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

