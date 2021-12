(AGENPARL) – sab 18 dicembre 2021 COVID. BERNINI (FI): SCRITTE NO VAX A IMOLA SONO ATTO DI VIGLIACCHERIA

“Le scritte no vax e contro il Governo comparse a Imola, sulle mura di due scuole e sull’edificio dell’ospedale vecchio, sono un intollerabile gesto di vigliaccheria, che condanno fermamente. Auspico che i responsabili siano individuati e che vengano adeguatamente sanzionati per l’offesa arrecata alla comunità in questa fase storica così delicata. Un momento che vede le Istituzioni, il mondo della scuola e della sanità costantemente impegnati nel combattere un virus che ha messo a dura prova le nostre vite. Continueremo a sostenere, senza compromesso alcuno, che i vaccini sono sicuri ed efficaci e sono l’unico modo per uscire dal tunnel in cui il Covid ci ha fatto piombare da due anni a questa parte”. Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia

