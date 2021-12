(AGENPARL) – dom 19 dicembre 2021 Covid, Bernini (Fi): nuove misure indispensabili per salvare il Natale

“L’allarme sulla variante Omicron deve indurre tutti a un surplus di responsabilità e ad accelerare le vaccinazioni. È grazie a vaccini e Green Pass che l’Italia è rimasta in piedi, e dipenderà dai nostri comportamenti il successo del contrasto all’ondata di Natale. È il Covid che minaccia le feste di fine anno, non le misure allo studio del governo, e chi sostiene che i vaccini hanno fallito capovolge dolosamente la realtà. Per questo è sconcertante la gazzarra scatenata da un gruppo di medici no vax alla riunione dell’Ordine di Roma: chi indossa il camice e diventa un sabotatore della salute pubblica è doppiamente irresponsabile”.

Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

