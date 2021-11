(AGENPARL) – mar 02 novembre 2021 Covid, Bernini (Fi): inevitabile proroga Green Pass

“Con il virus che ha ripreso a circolare, con un balzo dei casi settimanali di oltre il 42% e con le vaccinazioni rallentate, è inevitabile la proroga del Green Pass e dello stato d’emergenza, insieme all’accelerazione delle terze dosi. Bisogna fare tutto il possibile per scongiurare una nuova ondata pandemica, e in questo senso appaiono del tutto pretestuose le polemiche sul divieto a Trieste delle manifestazioni che hanno provocato un aumento esponenziale dei contagi. Protestare è legittimo, ma non possono esistere zone franche in cui si mette a rischio la salute pubblica eludendo le più elementari misure di sicurezza”.

Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

