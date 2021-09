(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 Covid, Bernini (Fi): battaglia non ancora vinta, altro che dittatura sanitaria

“Non possiamo né dobbiamo assuefarci al bollettino del Covid, il cui numero è tornato a registrare più di 50 decessi al giorno. Dobbiamo invece prendere atto delle fredde statistiche secondo cui nella quasi totalità gli ospedalizzati sono sempre non vaccinati. Di fronte a questa incontestabile realtà, il dibattito sulla dittatura sanitaria e sul regime del terrore ha veramente del surreale, perché la battaglia non è ancora vinta. Diamo voce a chi ha vissuto il dramma delle terapie intensive, e che dopo mesi dal contagio non è ancora pienamente guarito, per contrastare la narrazione fortunatamente minoritaria ma comunque pericolosa dei no vax. Gli strumenti del terrore non sono né i vaccini né i Green Pass, ma i negazionisti che li contestano al di fuori di ogni logica”.

Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

