(AGENPARL) – ven 20 novembre 2020 *COVID, BARGI E FACCI (LEGA ER): “MENSE APERTE E RISTORANTI CHIUSI: FOLLE

UN ‘GOVERNO DI CODICI ATECO’”*

BOLOGNA, 20 NOV – “Mense aperte e ristoranti chiusi: la situazione è

paradossale. Non si può continuare a ragionare per codici Ateco, ma deve

prevalere la sostanza. La Regione faccia chiarezza, in accordo con le

prefetture, perché è in atto una discriminazione nei confronti di quei

ristoratori che hanno in essere convenzioni con le aziende”. Così i

consiglieri della Lega ER Stefano Bargi e Michele Facci, che denunciano la

“follia di un governo di codici Ateco”.

“Ricapitolando, dalle FAQ pubblicate sul sito della Regione si evince che

le mense, previo rispetto dei protocolli, possono rimanere aperte. Ai

ristoranti è invece consentito solo l’asporto e la consegna domiciliare,

anche in azienda” hanno spiegato i leghisti.

“Una vera e propria assurdità che va in contrasto con la linea del primo

lockdown quando i ristoranti, se in possesso di convenzioni, potevano fare

servizio per le aziende. La questione, tra l’altro, si riflette anche sul

grado di sicurezza per i lavoratori: ci sono realtà che non hanno gli spazi

adatti per consentire il consumo di un pasto e i dipendenti si trovano a

mangiare alla scrivania o a terra. L’atteggiamento dei governanti è

assurdo” hanno proseguito i due esponenti del Carroccio, sollecitando

l’esecutivo di via Aldo Moro a una presa di posizione: “Siamo di fronte ad

un’ingiusta disparità di trattamento. Già i dati erano preoccupanti,

introducendo il divieto per i ristoratori di proseguire con le convenzioni

aziendali le conseguenze economiche non potranno che essere peggiori.

Sollecitiamo la Regione a intervenire per porre fine a questa autentica

discriminazione” hanno concluso Bargi e Facci.

—

