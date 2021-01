(AGENPARL) – gio 28 gennaio 2021 COVID: BALDINI (FI), NON ABBASSARE LA GUARDIA, MISURE CONTENIMENTO ANCORA NECESSARIE

“Siamo ancora in piena emergenza sanitaria, non possiamo consentirci di abbassare la guardia in alcun modo. La disponibilità dei vaccini, che sono oltretutto in ritardo e in un numero di dosi certamente ancora non sufficiente a raggiungere la tanto agognata di gregge, non deve distrarre dalle misure necessarie per limitare i contagi che devono restare prioritarie. Questo vale sia per i cittadini che devono osservare tutte le regole per evitare la diffusione del virus, sia per il governo che deve garantire i controlli per il rispetto delle misure che ha esso stesso imposto e imparare a comunicare meglio. C’è ancora troppa confusione e questo è motivo di grande allarme anche tra la comunità scientifica”. Così, in una nota, la deputata di Forza Italia Maria Teresa Baldini.

