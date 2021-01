(AGENPARL) – sab 30 gennaio 2021 COVID. AI BAMBINI TORINESI IN DIFFICOLTÀ LE “SMILE BOX” DELLA FONDAZIONE ULAOP-CRT

La distribuzione avverrà attraverso i 63 enti aderenti al Banco del Sorriso

“ Smile box ”, con oltre 25.000 pannolini e 1.900 nuovi capi di abbigliamento intimo per bambini, saranno donate grazie al contributo della Fondazione ULAOP- CRT tramite i 63 enti aderenti alla rete del Banco del Sorriso. Il nuovo progetto, che interesserà un bacino potenziale di oltre 2.700 famiglie torinesi e 3.600 piccoli tra 0 e 6 anni, prenderà il via il 1° febbraio .

“’Smile box’ è una nuova testimonianza dell’attenzione e dell’impegno che Fondazione ULAOP-CRT, anche in sinergia con le realtà assistenziali territoriali, rivolge alle famiglie torinesi in difficoltà, ancor più provate dalle nuove emergenze causate dal Covid19” dichiara Cristina Giovando, Presidente della Fondazione ULAOP-CRT onlus.

