Are you feeling symptoms of COVID-19 like a fever or loss of smell? Were you recently in close contact with someone who tested positive? The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommend getting tested in many situations regardless of vaccination status. Many testing sites accept walk-ins or allow you to schedule an appointment.

[Find a testing site](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+113/c3nsC04/VWHRl36WZWcTW3j_ZcT8ghSgVW2NZxg54y14-HN31NNC13q3nJV1-WJV7CgYHJW8yTBM_78J6QcW19_jK73Hp1V3W91th-06Y3-h1W2hqzMf4XqPWMN5G5HWjBfVfqVxcGhk23Zj5lW5lgvv_6YLDCHW63HLKc69v5YDVlyySk5XlV7CW7JvmC28DYwZlW50rr8V5PHrr1W7gg3NY79h6hhW5mm_yW5tcHcCW6CsqgD1qdybfW68_6HS2b3fTFW8jFSm78N5Y7qN2-WY8KLyR8cW41yjR-7R0B8sN8YXqhMmMLFVW1qK3x_3pPK9zW7Xkgh07Y_mytW6Zs7TM8JK7-rW7x2NNB66bLCcV4QbjK61vvnF3kkn1) in your area and [learn](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+113/c3nsC04/VWHRl36WZWcTW3j_ZcT8ghSgVW2NZxg54y14-HN31NNCk3q3n_V1-WJV7CgJrZN4DVg6ynG-KMW3w472b3_NRylN3nkcY0X5SWWW5rNqC24QQLK-VDrKm11jhMWlW5mrjSQ1-3TN8W2dYrJk7mcg7bW7N_8XC2Tb_TlW6YkgxX3wwk-5W8TyJV84Qz1vsW5NZgPF8zkB5GW7kb-Gq3H5mk_W7tZKWH5yDHtsW6VTdVc7fP2HGW74pK_37PvP_gW32Ynx52WNSRPW50zSl73pKr5RW5r3hTL1R8F-zW10VLxg7-F0VlW3b4Zvr3X7wb-W7wS5VW6bYwmbN8nBQ5W_zh-lN3y2_tHQzQT6W1t31yZ3rM8WLW3r1r8Y1SGVg3W5ydBqX8HJ8_t3q0N1)[what to do if you test positive](https://connect.usa.gov/e3t/Btc/I1+113/c3nsC04/VWHRl36WZWcTW3j_ZcT8ghSgVW2NZxg54y14-HN31NNCk3q3n_V1-WJV7CgCQwMFTJw-BBB08W4TCl3m96wn21W8qzMsq7Mqk_tW8DZ3bD1SP-SfW60Hk4R4rD4DnW27_CtS3vvVZhW2wrrt37QC_krW4nJ8Bv6LDRs-W22DV1Q6YcSF8W933Lc36ts59HW7_5VCs5TZNyGW7DZM0v6D9ghsW5xqDkN19vGHNMlbMj0QJ3VnW4Rv3dy443JFjW7T-M4d2LnMhPW1451sK3sPmdxW4qDWfd1Lk4M9W7-pH-f65rpGPW93_n6Y9f2glbW5lDdkk8vt6tbW1cGMrs8GdxKcW6l3dQn3GQPGGW8yhTcY3hvZqfN102MwDxMsFxW4qbDH-8xhHh_3dD_1).

