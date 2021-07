(AGENPARL) – dom 18 luglio 2021 DIAL helps people with disabilities get access to COVID-19 vaccinations and other supportive services in their area.

Not rendering correctly? View this email as a web page [here](https://connect.usa.gov/e2t/tc/VVnXQ78FXxSzN53wr72CqHV9W4sKGqD4v8D9lN1qZLrB5nxH1V3Zsc37CgCRnW5T99-R32C0YvW6Ln5fQ2l23npVGQ_Vr8W0n97Lfw6XTZ85nW5CzXF61YtnYHW93NQN42VP7s7W4Gtv372j4rDqW1P46FK1LCqV2W8m0y9y50kp77W6GR8X067bfFBW6HPMKW1L97znW8__nvj381pbnW63hN1b6gC1KpW1h32lz4fR06PW9dWC9M95KP0wW7jXB2k8KQ5ZvW2z5qVx1ygchXW3Fq3pJ2RpX30W8yqy2b50N_ZtW2JhY0R7nrlj-W5fx0L13q-mHcW18tWX87Sd-CjW54gZsl2mTpVFW7075lK7brxtkN3WmCcgPYFqdW19T3Pn7L-2JGN4yFgBCryvnmW7TySZN41ZG06VQC5fK2nxYdvW9lN3Jq4TNxccVQ7wS-30Sr4SW41gDsV1YmNqCN5Y7DvsR2pZzW6zVKRn3VZF35W2GW65C5FWfcmW87BqtM1cHSz9W3YrgvR6k0PJmW18p9zL2gXTKP36Lh1).

[USAGov – Logo](https://connect.usa.gov/e2t/tc/VVnXQ78FXxSzN53wr72CqHV9W4sKGqD4v8D9lN1qZLrB3p_8SV1-WJV7CgTH0W1L6mW46vZ7k4W87QL8Y3s_nmZW2FdWZz7m5pWHW2qdrZR4BdZdsW5T6rKK6GkZ67W1RlNcm5xVQ9GW7b4xCH7vQnpbW749Mgk6BW0TgW7hwTBw66qJ7rW2tdbCc4kgc_hW2ZzJD16_bZLQVMzz6Y243ZDJW2nW9bd161CG3W5wf_vj9hsyh8W6Hgvr52V0qRvW4kZVHc5GL8z6W8sXZSm9blqqXW70XLdD86x1s6W49ZCDK6L4s2YW26g7Pb66qWv_W73_lWw6pMYthW6B9hXB3GQZFJ38Mn1)

Access COVID-19 Services With DIAL

The Disability Information and Access Line (DIAL) is available to help people with disabilities get vaccinated. The hotline connects callers to:

– COVID-19 vaccine appointments at locations in their communities

– Answers to vaccine-related questions and concerns

– Local services like accessible transportation

– Additional information and services that promote independent living and address fundamental needs like food and housing

Call 888-677-1199 Monday through Friday from 9 a.m. to 8 p.m. ET for help.

https://connect.usa.gov/e2t/tc/VVnXQ78FXxSzN53wr72CqHV9W4sKGqD4v8D9lN1qZLrB3p_8SV1-WJV7CgHhyW1gjgC0731H8_VBBJmx8B6LdNW3pN-Qk5b6_40W3cbzV82F0BbzN29G80fbHy9rW6mQ8JQ3_xBfVW2bqqJQ5GPvf5N50lhw9GqhX5W6Yf4Nf1Dkr16W8XN5yp22WxL2W37Pvgh4_9kmYW5vnCRX6Mm_HwW1m6L-65Z3QXhW5CPrYW1GCLY2W4CCGF38MnlzMW2k9z8F7jfYmwW72-ZP84JT-TmW3XdtQv44C9NfW6TxP7l2QwDgcW79-6SY35MpjSW3ml04g7DH6_pN7Qb6lcNcbVl39401[Connect With DIAL](https://connect.usa.gov/e2t/tc/VVnXQ78FXxSzN53wr72CqHV9W4sKGqD4v8D9lN1qZLsN5V93wV3Zsc37CgRTvW7VZ2vk6SjwnBW5JK2nS4GjMJxW2kJdsT7N5QVtW8qqTG-7R0pvJW8zQy_v8TYZdxN96hPVKZLC8tN6QQP5M77T4QW1JDY3L3q0kwpN4zSBd3vG_pSW7m3qCs60FkWlW3dPYhg5qL6M9W41F4_C8jwHjKW2t27902lm2QLW2t2FCF6vyXWMW3NFtvQ7ykqR4W3zBmPn1jZlZNW7Yg4HS5Sffh5W3Z7LpX4Wz0KxW1WRVmj6vMz5NW1LLFf159n9z3W3VrwJ87gBcynW85CGXq7j8jfYW4qZ1Cn1zL_CvW31gcFW8g9nH1W4QLlZ73d683LW7vKkgd5K04VMW4hMKpw56N0FMW7hNXrS5c0VsvW1bCg1Z4lX963W2VgXhh5xzJ3WW8Cm_Nh30N4wBW7SKhGC8zR4wtW9jpJMG7-BJQtV55NDB3Q3s-9W6q9MXm6ClgYLW8Tsn-16MCy4ZW7-VzB_2vfNXWW1dVprv8MC89KW9lTR-47w5x9DW7gcl7P8tSVvFW4VNlJd71KM32W3J-QLs9gf1_5W8vPmfT30PZX_W2LthSX7KrbxrW5y7_5380-9s5W1SYXmt4gcVl23gJz1)

[Searching for benefits online computer wheelchair](https://connect.usa.gov/e2t/tc/VVnXQ78FXxSzN53wr72CqHV9W4sKGqD4v8D9lN1qZLrB3p_8SV1-WJV7CgC1GW77VQgD3GRdc4W3Br7hq7mZR6nW1Snx5m77MMdZW57hTvB2ssmb6W1DbLrB6dr4fPW1SzZYm525c1nW3sNSsY32NzY1V6JBnG308q8CW5WmrYV5dF96jW5JlndK6dCrJ_W2jm7sm1KbVfhW6f9BKc6kFPZmN836csY2h33ZW32tm-X1dLdTwW7281TB8kGFzlW1Z3Jj94PQ73bW11s-0y77dgGhW8JM4Vy5qGSptW13tTT23DRvHjW6x9hh07w7g__W1mc-hk9kj6tyW2xD0MT2kJ5Jg3dsb1)

🔊 Listen to this