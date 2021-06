(AGENPARL) – mer 09 giugno 2021 COVID 19: PE PER SOSPENSIONE TEMPORANEA VACCINI. “BENIFEI (PD) RISULTATO STRAORDINARIO. ALTRI PARTITI MANCANO ALL’APPELLO”

“Sono appena stati pubblicati i risultati del voto sugli emendamenti alla risoluzione del Parlamento Europeo sulla deroga all’accordo TRIPS dell’OMC sui vaccini. Con il nostro supporto determinante, è passato un emendamento che chiede una deroga temporanea all’accordo TRIPS dell’OMC per migliorare l’accesso globale a medicinali connessi alla COVID-19. Un risultato straordinario, ma mancano all’appello i voti degli altri partiti italiani, Forza Italia e Fratelli d’Italia contrari, mentre la Lega si astiene” – è quanto dichiara Brando Benifei, capodelegazione Eurodeputati PD.

“Domani sapremo i risultati del voto finale della risoluzione in esame a Strasburgo, e i tutti i nodi verranno al pettine. Ci auguriamo che la destra non affossi una risoluzione fondamentale dell’Eurocamera, che manda le sue raccomandazione alla Presidente von der Leyen in vista dei delicatissimi negoziati con il resto del mondo” – continua Benifei.

“Bisogna scegliere e viene prima il diritto alla salute o il diritto al profitto. Noi sosteniamo la posizione che il Presidente Biden ha espresso in queste settimane, così come moltissimi scienziati e premi Nobel” – conclude.

