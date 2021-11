(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 Bureau de presse

COMUNICATO STAMPA

Aosta, venerdì 12 novembre 2021

Covid-19: nuova ordinanza del Presidente della Regione per la temporanea sospensione delle visite nelle Rsa per anziani

Da lunedì 15 novembre a venerdì 3 dicembre

Il presidente della Regione Erik Lavevaz ha firmato nella serata di oggi una nuova Ordinanza in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevede la temporanea sospensione da lunedì prossimo 15 novembre delle visite dei familiari e le uscite degli ospiti per motivi non sanitari, relativamente alle strutture residenziali socio-assistenziali per anziani e socio-sanitarie per il trattamento delle demenze.

Adottato su richiesta dell’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali, il divieto rimane in vigore sino al prossimo 3 dicembre, di ottenere, compatibilmente con l’evolversi della situazione epidemiologica, una risposta anticorpale efficace degli ospiti e degli operatori a seguito della somministrazione della terza dose vaccinale attualmente in corso.

[ORDINANZA](https://appweb.regione.vda.it/dbweb/comunicati.nsf/(Sezioni)/F1E305A3594C049AC125878B005DE0E2/$FILE/42_Ordinanza%20n.%20%20-%20Sospensione%20visite%20RSA.pdf?openelement)

