(AGENPARL) – sab 19 marzo 2022 Bureau de presse

Ufficio stampa

COVID-19 – Bollettino di aggiornamento n. 644

In allegato, si inoltra il bollettino di aggiornamento COVID-19 di sabato 19 marzo 2022.

N.B. In relazione a un riallineamento dei dati, effettuato dall’Azienda Usl per l’eliminazione dal data base dei casi positivi rilevati in Valle d’Aosta ma poi trasferiti fuori regione, alcune voci del bollettino potrebbero risultare non coerenti con la serie storica.

[BOLLETTINO N.644](https://appweb.regione.vda.it/dbweb/comunicati.nsf/(Sezioni)/A7069D810933B866C125880A005470A8/$FILE/BOLLETTINO%20DI%20AGGIORNAMENTO%200644.pdf?openelement)